El Gobierno da a entender en una respuesta parlamentaria que los tiempos comprometidos para las ciudades en el 2018 no se cumplirán hasta que esté construida la variante de Ourense, o al menos los tres subtramos que conectan con el túnel de acceso a la estación ourensana. Esta variante es una circunvalación de alta velocidad estricta que evitaría el paso por el actual tramo provisional en vía única entre Taboadela —donde está el cambiador de ancho para los Alvia— y Ourense, donde los trenes apenas superan los cien kilómetros por hora.

En la respuesta a los diputados gallegos del PP Celso Delgado y Ana Belén Vázquez, el Gobierno explica que los trenes Avril, previstos para este verano «si Talgo cumple», ahorrarán veinte minutos a los tiempos de viaje, e incluso confirma —como ya lo hizo recientemente el ADIF— que podrán circular a 300 por hora entre Ourense y Santiago pese a que este tramo está en ancho ibérico.

Con este ahorro no se alcanzarían los mejores tiempos comprometidos. A Coruña estaría así a 3 horas y 31 minutos de Madrid, y no a las 3 horas y 15 minutos que se anunciaron en el 2018. Vigo se situaría a 3 horas y 56 minutos, muy lejos de las 3 horas y 20 minutos; y Santiago estaría a 3 horas, diez minutos por encima del tiempo comprometido. En cualquier caso, con este ahorro los tiempos ya son muy competitivos, aunque no sean los que se anunciaron en su momento, a los que el Gobierno se refiere como «previsiones del ADIF para el futuro», sin afinar un plazo concreto.