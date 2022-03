Señaló la «inflación desbocada», que no logran alcanzar «ni los salarios ni las pensiones», y advirtió que hay una «nebulosa sobre el futuro que se palpa en la cara de la gente. Todo el mundo está preocupado y esperando respuestas, certezas, no discursos, ni selfis, ni tuits. Esto no va de tuits. El "no vamos a dejar a nadie atrás" [eslogan del Gobierno] -proclamó-, acredita la frivolidad de la vida política española».

Tras diseccionar la situación, pasó a describir la coalición PSOE-Podemos, un Ejecutivo que «no prioriza el interés general, lo que prioriza es su propia supervivencia», un Gobierno que «está solo para estar y no para gobernar, deja de ser útil y se convierte en un lastre». Un Ejecutivo, añadió después, que siempre que aparece un problema «pone una cortina de humo a la hora de comer y luego otra en el telediario. Ya nos hemos dado cuenta», y añadió que ahora incluso se habla de una serie de televisión sobre Pedro Sánchez.