«Se me acaba la libreta», comentó Alberto Núñez Feijoo a los reporteros gráficos segundos antes de iniciar una de sus últimas sesiones de control en el Parlamento. Se refería al cuaderno en el que lleva anotadas ideas, datos y réplicas para sus intervenciones en el hemiciclo. Una apreciación cargada de ironía, porque el presidente sabe que no le quedan demasiadas fechas en el calendario para debatir en O Hórreo.

Si el termómetro para conocer el tiempo que le resta a Feijoo en la política gallega se midiese por el nivel de afabilidad o cortesía en la Cámara, se podría concluir que tiene cuerda para rato, porque los niveles de bronca con el BNG y las escaramuzas con el PSdeG fueron igual de intensos que los que se reprodujeron en los últimos años en los meses previos a unas elecciones.

En esta ocasión ni la portavoz nacionalista ni el presidente tuvieron que retorcer su retórica para decir lo que querían decir, porque Ana Pontón le preguntó directamente: «Cando pensa dimitir?». La respuesta llegó al final, en el segundo turno de réplica y con un augurio del líder popular. «O curto espazo de tempo que me queda como presidente da Xunta é maior que o que terá vostede no futuro». Fue lo más sutil que se dijeron ambos líderes, que mantuvieron un tenso debate en el que emergió, como era previsible, la incapacidad del Parlamento para pactar una declaración institucional contra la guerra, un hecho que Feijoo atribuyó a la falta de «humanidade» del Bloque. En un rápido repaso a asuntos de actualidad, acusó a Pontón de quejarse del precio de la luz tras apoyar a Pedro Sánchez, de pedir un concierto como el vasco e ir de la mano de Bildu a las elecciones y de la «última gran achega do BNG na política galega: defender as posicións de Putin». Antes del reproche, el popular insinuó que toda esta situación en torno al posicionamiento nacionalista por la invasión de Ucrania se produce porque el Bloque está fracturado: «Vostede non lidera o BNG, e cando un non lidera, teno que tapar insultando ao outro», argumentó.