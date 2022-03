—¿Ha sentido que alguien le haya fallado?

—No, no es la situación de un compromiso inicial que no se respeta, es un deterioro progresivo de las relaciones de confianza y de connivencia a la hora de impulsar los proyectos. Cuando estás en temas que tienen mucha relación institucional y costes presupuestarios altos, entiendo que hay unas negociaciones presupuestarias y personas que quieren liderar de una determinada manera los equipos de dirección del gobierno con los que uno puede no estar de acuerdo.

—¿Se arrepiente de haberse embarcado en este proyecto?

—En absoluto. Me despedí de los equipos técnicos con los que he trabajado y no me puedo arrepentir. La posibilidad que he tenido de gestionar y desarrollar proyectos en la ciudad, a pesar de la pandemia, ha sido una experiencia espectacular. Se han hecho cosas importantes, se han dejado encauzadas algunas y otras en las que hay mucho que hacer como la reordenación del puerto interior, Santa Lucía o cambios en la movilidad.