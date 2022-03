«Queremos deixar claro que os socialistas de Galicia non estamos de acordo coa invasión e si co clamor social de que a unidade é a única ferramenta para enfrontar unha situación de guerra como a que estamos a vivir, e esa debe darse no Parlamento de Galicia», continuó para apuntar hacia el Bloque Nacionalista Galego. «Non entendemos a ausencia e veto do BNG a unha declaración institucional que o que pretende é decirlle a Putin que pare esta guerra e exixirlle que deixe de matar cidadáns e violar o dereito internacional coa súa invasión de Ucrania e, sobre todo, que apoiemos ás institucións que están intentando resolver esta situación, como son as institucións europeas e aquelas nas que formamos parte como aliados. Gustaríamos que o BNG volvera ao consenso das formacións políticas galegas e que xunto coa sociedade galega tivéramos claro que sen unidade e imposible facerlle fronte a esta guerra iniciada por Putin», concluyó Valentín González Formoso.

PP, PSOE y BNG sí participan unidos en el minuto de silencio por las víctimas de la guerra en Ucrania

Parlamentarios de los tres partidos salieron a la puerta del pazo do Hórreo tras los reproches en el hemiciclo por no alcanzar un acuerdo para una declaración institucional