El presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, en la sesión de control en el Parlamento este miércoles PACO RODRÍGUEZ

«Se me acaba la libreta», comentó Alberto Núñez Feijoo a los reporteros gráficos segundos antes de iniciar una de sus últimas sesiones de control en el Parlamento. Se refería al cuaderno en el que lleva anotadas ideas, datos y réplicas para sus intervenciones en el hemiciclo. De momento, no hay palabras de despedida y sí otro día en la oficina, cuestionando los datos aportados por el PSdeG en la aplicación de políticas de igualdad del Gobierno gallego; y manteniendo un bronco y tenso debate con Ana Pontón, que registró una pregunta muy concreta que incluso resumió más en su planteamiento oral: «¿Cando vai dimitir?».

La respuesta llegó con un augurio. «O curto espazo de tempo que me queda como presidente da Xunta é maior que o terá vostede no futuro». Fue lo más sutil que se dijeron ambos líderes, que mantuvieron un tenso debate en el que emergió, como era previsible, la incapacidad del Parlamento para pactar una declaración institucional contra la guerra, un hecho que Feijoo atribuyó a la falta de «humanidade» del Bloque, al que acusó de quejarse del precio de la luz tras apoyar a Pedro Sánchez; de pedir un concierto como el vasco e ir de la mano de Bildu; y la «última gran aportación do BNG na política galega, defender as posicións de Putin». Antes, el líder popular insinuó que toda esta situación se produce porque la formación nacionalista está «fracturada. Vostede non lidera o BNG, e cando non se lidera o ten que tapar insultando ao outro», argumentó.

El todavía presidente gallego, que aseguró que no va a incurrir en incompatibilidades y que va a cumplir sus responsabilidades «ate o último instante», afirmó que no va a generarle problemas a Galicia -«un non rexeita a súa nai»- y retó a Pontón a pedirle al secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, a dejar alguno de sus cargos, entre los que citó el de alcalde, presidente de la Diputación coruñesa y líder del partido. Y le pidió que se «autoformule» la pregunta de si ella debe dimitir tras las sucesivas derrotas electorales.