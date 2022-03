pablo gonzález

El pleno del Consello Económico e Social (CES), el organismo consultivo de la Xunta donde están representados los sectores socioeconómicos de la sociedad civil, aprobó en la sesión del viernes pasado el dictamen sobre el anteproyecto de la Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga. Aprobado por mayoría y sin votos en contra, entra de lleno en la polémica sobre si algunas de las prescripciones de la nueva normativa pueden inducir a los concellos a subir la factura del agua, pues deben cofinanciar obras hidráulicas para mejorar la traída y el saneamiento.­ «En opinión do CES, a normativa debería clarificar se a aplicación dos canons supón un incremento da carga financeira que tanto os concellos como a cidadanía teñen que soportar», asegura el organismo, presidido por el exconselleiro Agustín Hernández, en una de sus once consideraciones generales.