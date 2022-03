Juan capeáns

Alberto Núñez Feijoo va a compatibilizar el puesto de presidente de la Xunta, de líder del PP gallego y de candidato a la presidencia del PP hasta el 2 de abril. Si sale elegido, como es previsible, dejará el cargo orgánico autonómico y seguirá al menos otras cuatro semanas al frente de la Xunta y del partido, dos tareas que, tal como reconoció este lunes en Antena 3, requieren «tiempo completo». Y después llegará una salida del Gobierno con la prioridad de «hacerla bien», insisten desde su entorno.

De momento no hay una fecha cerrada y es posible que Feijoo no inicie esa reflexión hasta unos días después de tomar posesión de su despacho en Génova, con todas las exigencias del partido resueltas. Poco antes o después de Semana Santa abrirá las consultas con miembros del Gobierno y del partido en Galicia —que ya no dirigirá— y contará con el asesoramiento del grupo parlamentario para el ajuste fino del calendario. Se trata de una experiencia nueva, pero está bien atada en el reglamento de la Cámara: después del cese, el presidente del Parlamento tiene hasta treinta días para designar a un candidato entre los 42 diputados electos del PP en ese momento —la renuncia de Feijoo hará correr un puesto por Pontevedra—, pero nada impide estrechar al máximo ese plazo.