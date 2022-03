El presidente Feijoo, durante su visita a la fábrica Frialia Logística, en Mos M.MORALEJO

Alberto Núñez Feijoo va a compatibilizar el puesto de presidente de la Xunta, de líder del PP gallego y de candidato a la presidencia del PP hasta el 2 de abril. Si sale elegido, como es previsible, dejará el cargo orgánico autonómico y seguirá al menos otras cuatro semanas al frente de la Xunta y del partido, dos tareas que, tal como reconoció este lunes en Antena 3, requieren «tiempo completo». Y después llegará una salida del Gobierno con la prioridad de «hacerla bien», insisten desde su entorno.

De momento no hay una fecha cerrada y es posible que Feijoo no inicie esa reflexión hasta unos días después de tomar posesión de su despacho en Génova, con todas las exigencias del partido resueltas. Poco antes o después de Semana Santa abrirá las consultas con miembros del Gobierno y del partido en Galicia —que ya no dirigirá— y contará con el asesoramiento del grupo parlamentario para el ajuste fino del calendario. Se trata de una experiencia nueva, pero está bien atada en el reglamento de la Cámara: después del cese, el presidente del Parlamento tiene hasta treinta días para designar a un candidato entre los 42 diputados electos del PP en ese momento —la renuncia de Feijoo hará correr un puesto por Pontevedra—, pero nada impide estrechar al máximo ese plazo.

Como la legislatura continúa con normalidad, lo más probable es que se escoja un miércoles sin sesión plenaria ordinaria entre mayo y junio para mantener la costumbre de que el aspirante a presidente pueda defender su propuesta con una intervención sin límite de tiempo que culmina solicitando la confianza de los diputados. Los tres grupos tendrán un mínimo de 48 horas para preparar sus intervenciones, y si se supera la votación con mayoría absoluta, como así será, solo quedará fijar la toma de posesión al día siguiente, un sábado, en un acto protocolario con invitados. La costumbre de Feijoo, que no tendría que continuar su sucesor, es aprovechar esa misma tarde para comunicar ceses, confirmar nuevos fichajes y resolver continuidades entre los conselleiros, ya que el Gobierno en pleno habrá cesado en sus funciones con el presidente. Y el lunes, a trabajar.