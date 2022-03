Tecnoloxía

«Trátase de conseguir que os falantes poidan usar a súa lingua», resume o director do Instituto da Lingua Galega (ILG), Xosé Luís Regueira, sobre o Proxecto Nós. Esta iniciativa, desenvolvida xunto co CiTIUS da USC (centro investigador en intelixencia artificial), permitirá introducir o galego no ecosistema dixital. Concretamente, en ferramentas como os asistentes de voz (Siri, no caso dos dispositivos de Apple, ou outros), os tradutores automáticos ou os xeradores de texto.

«Neste ámbito, a nosa lingua ten déficits moi grandes en relación a outras como o inglés. É unha necesidade xa non para o futuro, senón para o presente», subliña Regueira, quen debuxa un escenario cada vez máis próximo. «Non estamos moi lonxe de pedir cita no Sergas mediante un asistente de voz. Son necesidades actuais e os falantes non poden quedar excluídos», indica o director do ILG, un organismo que concentra boa parte dos seus esforzos en estudar o que pasa arredor do idiomas, sendo algunhas das súas liñas de investigación as ideoloxías das linguas ou a transmisión do galego no seo da familia.