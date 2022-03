ALBERTO LÓPEZ

En el 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán tener áreas restringidas a la circulación de vehículos según sus emisiones tóxicas para cumplir con la ley de cambio climático. Por eso este 2022 es clave, ya que es el año en que los gobiernos locales han de diseñar las llamadas zonas de bajas emisiones (ZBE), ya vigentes en Madrid y Barcelona. En Galicia, la norma afecta directamente a A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ferrol. Pero muchos otros concellos ya han apostado por el nuevo modelo, en el que peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal son los protagonistas.

«El modelo de movilidad está cambiando, sobre todo en las ciudades, donde proliferan medios de desplazamiento más acordes con la sostenibilidad y el medio ambiente», afirma María Victoria Gómez Dobarro, coordinadora de la DGT en Galicia. «Es una nueva jerarquía de la movilidad urbana: recuperar el espacio público para estar: pasear, hacer deporte o ir en bici, y no para circular», añade. Esa transformación implica «ampliar los espacios para el paseo seguro del ciudadano, la ampliación de aceras y la creación de supermanzanas y de vías ciclistas». En cierto modo, se trata de seguir el camino de Pontevedra, ejemplo en todos los foros de movilidad, aunque con los matices de cada ciudad.

El cambio ya se ha iniciado. «É un asunto sobre o que os concellos levamos anos traballando», asegura Alberto Varela, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Vilagarcía. Y pone el ejemplo de las peatonalizaciones: «Debe de haber moi poucos municipios que non tomaran xa medidas cara a recuperar espazos públicos para as persoas. Agora hai prazos e normativa, pero xa se vén traballando mesmo nos concellos nos que non hai esas obrigas legais». En todo caso, cree que no se debe hacer un diagnóstico común, pues las necesidades de cada ayuntamiento son diferentes: «Non é o mesmo o perfil da poboación en Lugo que en Vigo, nin a actividade, nin os horarios...».