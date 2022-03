Xosé Gago

«Sus preguntas son imposibles de contestar porque no soy presidente del PP y no puedo actuar como si lo fuera», respondió Alberto Núñez Feijoo a uno de los múltiples interrogantes que este jueves le formuló la prensa sobre su futuro, después de que ayer anunciase que optará al liderazgo del partido en el congreso extraordinario que se celebrará los días 1 y 2 de abril en Sevilla.

El titular del Gobierno gallego, fiel a su estilo de marcar los tiempos y respetar «as formas, os regulamentos e as ordenes que concretan a actividade do partido», evitó adelantar acontecimientos sobre la transición en la Xunta y el PPdeG. Pero sí subrayó que la formación, de acuerdo a sus estatutos, a la democracia interna y en el «momento axeitado» dará cumplida respuesta a esas cuestiones. Serán, subrayó, «respostas previsibles nun partido previsible», y añadió que la estabilidad política en Galicia, en el partido y en el grupo parlamentario «queda garantida». El presidente continuó en esa línea cuando se describió como previsible y conocedor de sus responsabilidades. «Intentei non defraudar a Galicia e non penso defraudala con decisións posteriores», dijo.