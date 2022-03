Lavandeira jr

La candidatura de Alberto Núñez Feijoo para presidir el PP es un «engano á cidadanía galega», a juicio del secretario xeral del PSdeG, en tanto que evidencia que la prioridad del presidente de la Xunta «non é Galicia». «Hai apenas un ano [las elecciones fueron en julio del 2020] tivemos un proceso electoral no país no que a prioridade e o lema electoral de Feijóo era Galicia, Galicia, Galicia, e hoxe a realidade é que opta polo Partido Popular, Partido Popular, Partido Popular», enfatizó Valentín González Formoso.

Formoso abundó en que los ciudadanos votan por «un presidente para catro anos, e non para a penas un, isto é un engano electoral». «Ningunha estratexia electoral de ningún partido debe de prevalecer, e esta decisión abre un escenario complexo en Galicia no momento no que aflorarán incompatibilidades máis pronto que tarde».

Esas incompatibilidades, una situación que lleva denunciando González Formoso varios días, pueden acabar perjudicando a Galicia. «Feijoo vai defender os intereses de Galicia cando o presidente de Andalucía reclame para Cádiz a fabricación das fragatas de Navantia? E cando teña que escoller entre a dispersión de poboación de Galicia ou primar a acumulación de poboación do Mediterráneo?», se preguntó.