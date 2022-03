Feijoo y Pontón, en una imagen de finales de febrero en el Parlamento Sandra Alonso

Los dos partidos de la oposición al Gobierno de Alberto Núñez Feijoo mantienen su petición de que el aún máximo responsable de la Xunta deje ese cargo ante su candidatura para liderar el PP nacional.

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, Galicia no puede estar «condicionada» por los tiempos de Feijoo y del PP, y le ha reprochado al presidente de la Xunta la «falta de respecto aos galegos» por no dimitir. La nacionalista calificó al líder popular como «un señor quentando a silla» a la espera de resolver su futuro en Madrid, por lo que considera que no debe esperar a que se resuelva el congreso del PP fijado para el 1 y 2 de abril. Pontón sostiene que su ambición política es «lexítima», pero cree que debe salir de San Caetano de inmediato al poner al partido por delante de Galicia dentro de sus prioridades, e insinúa que si no ha anunciado ya que deja el Gobierno gallego es «por medo» a no salir elegido por los militantes de su partido.

Lavandeira jr

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, cree que Feijoo ha cometido un «engano á cidadanía» al anunciar que opta a la presidencia del PP, dejando a Galicia en un «escenario complexo». Desde el respeto a su decisión personal y a los tiempos propios hasta la resolución del congreso, el socialista ve «urxente» resolver una situación que puede generar situaciones incómodas por las «incompatibilidades» entre el cargo al que aspira en Madrid y el de presidente de la Xunta. Por ello puso como ejemplo algunas circunstancias que se pueden dar en los próximos meses, como la elección de la carga de trabajo en astilleros; la financiación autonómica, para la que hay criterios dispares; el reparto de cuotas pesqueras; o las prioridades de inversión en el Perte del sector del automóvil, cuestiones en definitiva que pueden generar tensiones «máis pronto que tarde» entre comunidades.