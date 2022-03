Los retos que Feijoo debe afrontar Xosé Luís Barreiro Rivas

Sobre la campaña que espera en contra por parte del gobierno en caso de que el nuevo PP alcance algún tipo de acuerdo con Vox, Feijoo fue muy claro: «Para exigir hay que poder dar ejemplo. Si el PSOE de antes me dijese eso, estaría legitimado para ello, pero yo no me imagino a Felipe González en una coalición de los restos del PCE o dependiendo de Bildu y ERC. Tampoco a Rubalcaba, ni a Borell, o a Almunia», dijo, lanzando el primer señuelo hacia los desencantados con Sánchez. «Que el partido sanchista intente decirle algo sobre esto a la oposición, comprenderá que no creo que nos afecte mucho».

En la línea de su discurso de ayer ante la junta directiva del PPdeG, Feijoo avanzó que su oposición será firme, pero que eso no impedirá alcanzar acuerdos con los asuntos de Estado. Sobre esto, recurrió a un detalle en el debate celebrado ayer en el Congreso a raíz de la invasión rusa en Ucrania. «El PP ayer apoyó al ministro de Exteriores más que varios ministros de su Gobierno». La misma baja para matar dos pájaros. Por un lado, cierre de filas en las grandes cuestiones de carácter atlantista; por el otro, señalar las diferencias que existen dentro de la coalición de Gobierno.