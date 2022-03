Wim Hollemans

Dicen que los de Bilbao nacen donde les da la gana pero en este caso es lo contrario. Anuska Lago (Bilbao, 1972) nació en la capital del País Vasco, pero se siente de Cedeira, que es el origen de su familia. No es su única singularidad: trabaja como mayordomo para una familia en el Reino Unido.

—Anuska, un nombre poco frecuente.

—Realmente me llamo Ana. Me cambié a Anuska por un trabajo que tenía en Mallorca. La jefa se llamaba Ana también, pero me pasaban todas las llamadas a mí. «Ana, hay que hacer algo», me dijo: «Y yo no me voy a cambiar el nombre por que soy la jefa». Así que, como mis hermanos me llamaban Anuska de pequeña, me lo cambié. Pero no hice el cambio legal.

—Este año le caen los 50.

—Sí, sí. Cuando cumplí los 40 hicimos una fiesta en Cedeira que duró tres días, de viernes a domingo. Esta vez no lo voy a poder repetir porque tengo muchísimo trabajo.