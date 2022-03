Diego Gago, diputado por Pontevedra y expresidente de Nuevas Generaciones, considera que la marcha de Feijoo a Madrid es «la solución que todo el mundo quiere». Para el relevo en el ejecutivo gallego comentó que partirá de «una propuesta inicial del presidente y todos lo apoyaremos sin fisuras». Finalmente, la alcaldesa de Marín y exdiputada por Pontevedra, María Ramallo, consideró el paso dado por Feijoo como «muy valiente» y un «lujo para el partido». La respuesta sobre el relevo al frente de la Xunta: «Esas cosas se irán haciendo con tranquilidad y reposo. Hay tiempo», dijo.

Fuera de Galicia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en valor ayer la decisión del presidente de la Xunta. «El paso de Alberto Núñez Feijoo es de agradecer por todo el PP. Solo hay un camino para cambiar el Gobierno de Sánchez: mirar hacia adelante y entregar lo mejor de nosotros mismos», escribió la dirigente autonómica en su cuenta de Twitter.

El líder del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió el apoyo del partido a Feijoo por su «liderazgo moral». El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró también en Twitter: «Alberto es la solución que necesita el PP».

Ana Pontón: «Galiza non é unha sala de espera de ninguén»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó a Alberto Núñez Feijoo que, una vez que ha decidido dar el paso para liderar el PP a nivel estatal, dimita «xa» de su cargo como presidente de la Xunta. «Feijoo é libre para perseguir as súas ambicións políticas e escoller ao PP», pero matizó que Galicia «non é unha sala de espera de ninguén», publicó en su cuenta de Twitter la líder de los nacionalistas tras el anuncio de Núñez Feijoo ante la junta directiva del PP. Ana Pontón considera que «por honestidade cos galegos, Feijoo debe dimitir xa como presidente de Galicia» porque la comunidad no puede ser «refén das aspiracións persoais de Feijoo e dos intereses partidistas do PP».

«Debe decidir si escoge Galicia o escoge Génova», insistió previsamente en una entrevista en Radio Euskadi. La portavoz nacional asume que no se pueden compatibilizar ambos cargos, especialmente en una situación de crisis económica que calificó de «grave». Descartó un adelanto electoral en Galicia, pues considera que el PPdeG «sabe que el BNG puede disputarle la hegemonía y la presidencia de la Xunta».

Valentín González Formoso: «O presidente de Galicia só pode ter un compromiso: o seu país»

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, instó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a abandonar su cargo al frente del Gobierno gallego, ya que entiende que, una vez confirmado que da el paso a la política estatal, su responsabilidad en Galicia es incompatible con la dirección nacional del PP. «O presidente de Galicia só pode ter un compromiso: o seu país», dijo González Formoso. El líder socialista y presidente de la Diputación de A Coruña trasladó su felicitación «no persoal» y su respeto por la decisión adoptada por el mandatario autonómico, si bien considera que ahora debe «escoller entre Galicia e a súa responsabilidade no PP».

«Hai unha incompatibilidade que el mesmo coas súas palabras recoñece e creo que canto antes debe aclarar que os intereses políticos dunha formación non poden estar supeditados ao futuro dun país», dijo el también alcalde de As Pontes. Formoso espera que «máis cedo que tarde» Feijoo desvele «se continúa ou deixa a Xunta».