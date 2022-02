Las nuevas tecnologías, por ejemplo, «son una alternativa mucho más respetuosa con el usuario para identificar precozmente caídas y el riesgo de una persona». La realidad es que en la práctica no suele haber conflicto en el uso de estas contenciones con los familiares, ya que entienden que es una medida precisa y temporal. No obstante, si ellos no firman el consentimiento informado, no se utilizan estos objetos, «aunque la familia debe evaluar y asumen los riesgos», apunta Casal.

La disminución progresiva de las contenciones no es una realidad nueva. De hecho, desde el 2002 ya se regula su control en la comunidad gallega. En el 2012 se elaboró una guía informativa en la que participó la Fiscalía y que ya recogía la obligación de la prescripción médica, limitando la duración, y estableciendo protocolos que se revisan cada cierto tiempo.