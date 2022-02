No «inducir» situaciones

Desde el PPdeG no niegan la evidencia de que la decisión de Feijoo supondrá cambios en el Gobierno y en el partido, pero el portavoz parlamentario le ha pedido a los grupos de la oposición que no intenten «inducir» la idea de que esta situación está provocando una parálisis en la Xunta porque, a su juicio, no se corresponde con la realidad. Pedro Puy sostiene que el grupo parlamentario y el Ejecutivo gallego están trabajando con normalidad, e insistió en la idea de la «tranquilidade» interna con la que se están viviendo la situación. «Non vexo no partido protagonismos persoais», comentó a los medios tratando de trasladar la «sensación» que percibe tanto en el grupo parlamentario como en el resto del partido, descartando así movimientos sucesorios. Al contrario, aprecia «afán de colaborar con responsabilidade e á altura das circunstancias», dijo, en referencia a un panorama complicado a nivel nacional y mundial que obligan a asumir cualquier iniciativa con ánimo de contribuir a la «estabilidade política».

Sobre la posibilidad de que los acontecimientos puedan llevar a un adelanto electoral en Galicia, Puy fue claro: «Temos unha maioría clara recentemente revalidada e sustentada nun programa», argumentó.