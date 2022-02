La Consellería de Medio Ambiente, a través de la información de Meteogalicia, proporcionará en el registro «datos sobre a previsión de precipitacións, temperatura —máxima y mínima—, humidade relativa —máxima y mínima—, nebulosidade, velocidade e dirección de vento local e de vento dominante, e probabilidade de tormenta».

Así, con estos datos, Medio Rural generará diariamente, «tal e como viña facendo», el índice de riesgo diario de incendios en base a los parámetros citados y otros relacionados con la «estabilidade do incendio, as predicións de lonxitude de llama, velocidade de propagación, intensidade lineal, calor e humidade do combustible morto», informa Europa Press.