Lavandeira jr

Comparecencia en el Parlamento de Ana Pontón y primeras palabras dirigidas hacia Ucrania. «Está sufrindo as consencuencias dunha cruel invasión de Rusia que o BNG condena con toda a rotundidade». La intervención de este lunes de la líder del BNG tenían como objetivo inequívoco ampliar o matizar el comunicado que la formación dio a conocer la pasada semana, un texto de cinco puntos en el que no se hace una mención expresa al hecho de que la guerra comienza por la invasión de Rusia a Ucrania, además de hacer otras consideraciones sobre la «neutralidade activa» que debe asumir España.

Pontón, que ha reclamado a la Xunta que ponga todos los medios a su disposición para recibir a refugiados políticos, cree que la postura del Bloque «foi clara» y ha rechazado que partidos como el PP y el PSdeG hayan aprovechado un conflicto bélico para «atacar a outra forza política».

Desde el PSdeG, sin embargo, no consideran suficientes las explicaciones nacionalistas, toda vez que el comunicado de la Executiva no se ha corregido y sigue mostrándose en los principales soportes de comunicación del BNG. Por ello, el secretario xeral de los socialistas, Valentín González Formoso, que gobierna con el Bloque en la Diputación da Coruña y en varios ayuntamientos gallegos, insistió en que «non valen as equidistancias. Non se pode falar de neutralidade activa. Está en risco a seguridade de todo o mundo. Non valen nacionalimos trasnoitados, o que valen son as condenas a Rusia e a Putin», afirmó a los medios en Santiago. El dirigente aseguró que su partido no iba a «andar con ambaxes e dúbidas», e insistió en que el comunicado oficial do BNG «non especifica a condena a Putin».