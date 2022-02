xoan a. soler

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, mostró ayer su «respeto absoluto» ante la «decisión persoal» que debe tomar Alberto Núñez Feijoo sobre su futuro político, y entendió que pueda «tomarse un tempo» para adoptarla.

Pero Formoso subrayó que Galicia, inmersa en la recuperación económica, necesita un presidente cuyo «único compromiso sexa Galicia», y añadió que compatibilizar ese cargo con responsabilidades en el Estado sería algo «absurdo». «É imposible defender a financiación autonómica de Murcia e a de Galicia», puso como ejemplo de ese problema de compatibilidad que, advirtió, se produciría de manera constante. Por lo tanto, señaló que el presidente tendrá que decidir entre «comprometerse co país ou deixar o seu compromiso co país».

Formoso no quiso marcar plazos a Feijoo, pero sí señaló que el tiempo empezaría a contar a partir del momento en el que tome la decisión de irse, ya que se empezarían a producir los citados problemas de compatibilidad. Una vez que la anuncie, explicó «comeza a conta atrás sobre si hai un compromiso co país ou un compromiso co resto do Estado».