—¿Cuánto tiempo estuvo preparando la oposición?

—Un año escaso. Menos que la media, aunque me dediqué exclusivamente a prepararlas.

—Fue una mujer aplicada.

—Una buena estudiante.

—¿Alguna vez la echaron de clase?

—No.

—¿Celta o Dépor?

—Por lo que me toca... Dépor.

—¿Ha visitado alguna vez a un campo de fútbol?

—Sí, sí. Y veo partidos por televisión.

—¿Qué le gusta hacer con el tiempo libre?

—Sobre todo, me gusta disfrutar de las pequeñas cosas, conocer sitios nuevos, pasear... Tengo una niña de 8 años y me gusta mucho participar con ella de sus aficiones. También me gusta una buena charla, la gastronomía y pasear en moto, aunque no tengo carné.

—Entonces va de paquete.

—Sí, sí.

—¿No se plantea coger la moto?

—Tengo que atreverme. Igual me meto en la autoescuela y descubro esa pasión, pero de momento disfruto yendo de paquete. Pero paseos cortos, ¿eh? No soy de esos que se hacen una ruta de 600 kilómetros. Sí me gusta conducir el coche.

—¿Y la cocina?

—Me gusta la comida, pero soy más de cocina de supervivencia. Valoro muchísimo a la gente que lo domina.

—¿Usted lo hace?

—En la cocina soy pinche.

—Pinche en la cocina, paquete en la moto... En cuanto sale de aquí deja de mandar.

—Ja, ja. Hay parcelas. Lo tenemos repartido.

—Dígame cuatro palabras que tengan que ver con su carácter.

—Soy empática y perseverante. Ligeramente impuntual y positiva. Suelo ver el vaso medio lleno.

—Elija una alternativa de las tres para una tarde libre: ir de tiendas, tarde de lectura o paseo junto al mar.

—Como buena gallega no desecho ninguna de las tres.

—Un lugar donde sea feliz.

—En A Coruña y en Carnota.

—No la encontré en las redes sociales.

—Es mi asignatura pendiente. Soy mucho de WhatsApp, pero debo formarme más en las redes sociales.

—Dígame algo que le resulte repugnante.

—El maltrato a las mujeres.

—Algo que le gustaría mejorar.

—La puntualidad.

—Una canción.

—Cualquiera de Héroes del Silencio. Maldito duende, por ejemplo.

—¿Lo más importante en la vida?

—La salud. Sin salud no hay otra cosa.