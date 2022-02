A guerra non é a solución. En todos os conflictos de xeopolítica hai moitos prismas. Moitísimos en Ucrania, pola posición territorial estratéxica, seus recursos naturais, a existencia de minorías discriminadas, o avance do neofascismo, os ataques indiscriminados a Donbass⤵️ — Ana Miranda (@anamirandapaz) February 25, 2022

En una entrevista en Nós Diario, Alberte Blanco, antiguo dirigente del Bloque -fue miembro del Consello Nacional y director xeral con el bipartito- asegura en esa entrevista: «Rusia leva 30 anos aguantando e decidiu non aguantar máis».

En contraposición a esa postura oficial de la dirección del BNG, ese mismo partido en la Diputación de A Coruña -donde comparte cogobierno con el PSdeG- ha suscrito una declaración institucional en la que se expresa desde el primer punto la «condena da agresión de Rusia a Ucraína» y la petición de la «retirada das tropas rusas». Por parte del Bloque lo firma María do Carme Muíño, concejala en San Sadurniño. Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña y lider del PSdeG, PSdeG, Valentín González Formoso, anunció el impulso de declaraciones institucionales de condena en el Parlamento de Galicia, en las diputaciones y en los concellos, por considerar la acción militar «unha violanción flagrante do dereito internacional, da soberanía nacional e da integridade territorial de Ucraína». El comunicado del partido no entra a valorar la postura sobre este conflicto del BNG, socio de los socialistas en ayuntamientos y diputaciones, aunque el eurodiputado gallego y secretario de Relacións Institucionais Nicolás González Casares sí ha dejado plasmado por escrito en una nota de prensa su rechazo a la tibieza nacionalista, algo que califica de «incomprensible» ante la guerra «inxustificada e inxustificable» declarada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Casares expresa la solidaridad de los socialistas con el pueblo ucraniano, «vítima dunha atrocidade inaceptable e de terribles consecuencias».