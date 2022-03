Enrique Iglesias, vecino de Mira do Río, en Coles, esperaba este jueves la visita de Conchita. La había avisado el día antes porque necesitaba pagar unos recibos de la luz. «Agora xa dounos á carteira e antes tiña que ir tódolos meses a Correos de Ourense. Tocábame baixar o coche á capital ...», dice. Entrega dos recibos a Conchita y esta pasa por la PDA sus códigos de barras. Le dice el total del importe y Enrique paga en efectivo. «Se non tes o cambio xa mo darás mañá», le dice a la cartera que enseguida le da las vueltas. En tres minutos resuelven. «Isto é un alivio. Prefiro facer isto coa carteira que ir ó banco, xa lle dixen que con eles non quería saber nada», denuncia Enrique.

Conchita Vázquez Blanco, en Mira do Río, Coles Santi M. Amil

En Mira do Río también vive Julio José Nóvoa Barreira y Ana Abraldes. Él es joven y no tiene tanto problema en desplazarse en coche. Sin embargo, sí le interesa el servicio de paquetería: «Para nós Conchita é a señora dos paquetes», dice riendo. Junto a él vive Ana Abraldes. No tiene vehículo. «Antes non me quedaba outra que coller o bus de liña ou pedir a alguén que me levara e recollera para facer calquera trámite.», explica.