Juan Capeáns / Xosé Gago

«¡A mí no me cites, eh!». Los mismos que se pirran por salir en los periódicos vendiendo los logros de la Xunta guardan ahora un obligado silencio a la espera de acontecimientos. En los gabinetes de las consellerías, plagados de cargos de confianza, sudan tinta desde el jueves para conciliar su actividad, programada en muchos casos desde hace días o semanas, con los actos públicos en los que puedan surgir preguntas incómodas. La actualidad es tan vibrante como los móviles de los conselleiros, que van abriendo enlaces de prensa que les envían sus colaboradores. Hay orden de estar a la última, por si toca opinar. Feijoo habla a las doce. Almeida dimite a la una. Reunión con los barones el miércoles... La crisis del PP ha alcanzado velocidad de crucero y las baterías arden, pero un funcionario escéptico con la política ya va varios episodios por delante. «¿Rueda, no?», le pregunta al periodista en vez de contestar a su intento por pulsar el ánimo administrativo, dando por hecho demasiadas cosas que todavía no han ocurrido. En San Caetano, en el ala de la Vicepresidencia primera, están en obras, pero el silencio es atronador: «Hemos llegado hasta aquí siendo gente discreta», comenta un directivo autonómico con un punto de socarronería, pero dándole al momento la trascendencia que tiene.