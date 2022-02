A medallista Sofía Toro fotografada esta semana nas oficinas do Clúster do Deporte, en Oleiros EDUARDO PEREZ

Sofía Toro (A Coruña, 1990) é anfibia. Móvese con igual destreza por terra e mar, aínda que nos últimos anos cambiou os seus adestramentos no medio acuático polas aulas universitarias e as oficinas. Lóxico: a regatista galega pasou de gañar unha medalla de ouro nos Xogos Olímpicos de Londres 2012 a impartir docencia na Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Este curso, iso si, ten menos tempo para exercer como profesora, xa que leva desde setembro embarcada nun novo proxecto profesional: Toro é a xerente do Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, creado hai cousa dun ano.

«Estou moi ilusionada. Queremos impulsar e que se recoñeza a industria do deporte en Galicia. Sabemos que é bo para a saúde das persoas, tanto a nivel físico como mental. Coa pandemia, despois de tanto tempo na casa, penso que todo o mundo se deu conta do importante que é practicalo», destaca a xerente dun colectivo de 60 empresas ligadas ao deporte.

O cargo que agora ocupa como responsable do clúster entronca perfectamente non só coa súa proxección pública, senón tamén coa súa formación académica. Sofía Toro, ao igual que outros deportistas de éxito, non deixou de formarse durante a súa carreira e hoxe é graduada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, ten un máster en Dirección e Xestión de entidades deportivas, un en Xornalismo deportivo e outro de profesorado. «Eu dedicábame á vela, pero seguín formándome porque é importante», destaca.