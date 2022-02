—No anhela la jubilación.

—Yo, hasta que me echen. Mientras me vea con ganas y con fuerza, seguiré. Venir todos los días me permite tener la cabeza lúcida, que no se me adormezcan las neuronas.

—¿Cómo recuerda su infancia?

—Como la de un niño tipo de aquellos años. Jugando al fútbol en las calles; en aquellas peleas de una calle contra otra; los baños en el río porque no podíamos acceder a las playas. Le dábamos mucho valor a tener una bicicleta... Todos los amigos que tenía de pequeño los he mantenido, aunque algunos ya se han marchado.