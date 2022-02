Xoán A. Soler

Es un clásico de las sesiones de control al presidente y una queja recurrente de los diferentes adversarios con los que se ha enfrentado el presidente de la Xunta en el Parlamento. Los portavoces de la oposición registran sus preguntas por escrito varios días antes del pleno, las plantean de forma oral y Alberto Núñez Feijoo responde parcialmente a las cuestiones, aprovechando parte de su intervención para comentar otros asuntos, normalmente para debilitar a sus adversarios. Pero este miércoles se ajustó casi milimétricamente al debate propuesto sobre el futuro del sector eólico y el modelo de residencias de mayores y solo concedió algún coletazo poco esclarecedor sobre su futuro político, pese a la expectación mediática que despertó su cara a cara.

«Madrid, Madrid, Madrid», escuchó desde los escaños socialistas. «Génova, Génova, Génova», provocó el BNG. Luís Álvarez y Ana Pontón retorcieron sus planteamientos iniciales para acabar trasladando su preocupación por el tiempo invertido estos días por el jefe del Ejecutivo gallego en cuestiones orgánicas, en su opinión dejando de lado a Galicia y la Xunta. «¿Vai cambiar o carballo de Conxo polo madroño?», cuestionó el portavoz socialista. La nacionalista fue menos retórica: «É lexítimo que teña as aspiracións que considere, pero ten que escoller entre Galicia e o PP, porque Galicia non é a sala de espera das súas ambicións persoais».

Silencios y chanzas en San Caetano Juan Capeáns / Xosé Gago

Feijoo aguantó la tentación de dar pistas sobre su futuro, pero no dejó de recordar que lo relevante no es lo que escoja él: «Non señoría, Galicia sempre elexiu ao PP e sempre dixo non aos nacionalistas galegos». Y llegó el momento de otro clásico: «Comprenderá que despois de 16 años continuados falando de Madrid estamos un pouco cansos. Os que se sentaban ao seu carón son os que están en Madrid», le contestó a Álvarez en referencia al escaño que ocupaba la ahora vicepresidenta Yolanda Díaz en su etapa de Alternativa Galega de Esquerdas.