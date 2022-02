La Xunta temía que el alza de precios paralizara obras como la del nuevo hospital Gran Montecelo, en Pontevedra

El alza de precios de la energía y de los materiales tiene un impacto directo en algunas obras, que se paralizaron al constatar las adjudicatarias que no les era rentable seguir. En Galicia esta situación se salvó con la normativa aprobada por la Xunta para compensar las pérdidas objetivas de las constructoras. Aún no se acogieron a este régimen, pero la simple perspectiva de que se pusiera en marcha sirvió para reanudar los trabajos. Algo parecido sucedió con las obras estatales después de que el Gobierno de Pedro Sánchez confirmara que estaba preparando un decreto para desatascar la situación. Sin embargo, existe otra vertiente del aumento generalizado de los precios: los contratos que se quedan desiertos porque las empresas analizan sus cálculos de costes y concluyen que no les sería rentable asumirlos.

En Galicia, la Federación Galega da Construcción ha contabilizado un total de 75 contratos de distintas Administraciones que han quedado desiertos, sin pretendientes empresariales que quieran participar en los concursos. En total suman 22,5 millones de euros durante todo el 2021, una cifra que quizás no parezca muy abultada —hay licitaciones del Ministerio de Transportes que igualan o superan con creces esa cifra—, pero se trata de proyectos que para las Administraciones pequeñas son muy relevantes, especialmente para los concellos.

Así, los municipios gallegos son los que más sufren la coyuntura actual de los contratos que se quedan desiertos. Más de la mitad de los que se quedaron sin adjudicataria (un total de 43) corresponden a las Administraciones locales, que fueron el segundo licitador en el 2021, con 421,2 millones, solo por detrás del Estado (755,3 millones) y por delante de la Xunta (369,5 millones). En este contexto los concellos tienen la mayor cifra de volumen de licitación que quedó desierta, unos 10,2 millones, y el segundo porcentaje más alto sobre el total, un 2,44 %, solo por detrás de las universidades (7,86 %). No obstante, el volumen de licitaciones en el sector universitario es el más bajo de todas las Administraciones (apenas 20,5 millones de euros).