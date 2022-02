Distinta fue la situación del personal de administración y servicios y de los estudiantes, en donde hubo más votos en blanco que de apoyo al actual rector. Antonio López achacó a varias causas estos resultados: «Non sei se non chegamos a eles para que se pronunciasen a favor da candidatura -se refirió en relación al alumnado-, ou tamén pode ser que este período de covid xenere unha certa desafección, é un conxunto de varias circunstancias».

A partir de ahora, abundó, toca trabajar. «O certo é que non paramos de traballar desde que lanzamos o proceso, e cando se confirmou que so había unha candidatura xa seguimos traballando co escenario de que nos ía tocar continuar», aclaró el rector. Hay tareas inmediatas que se demoraron precisamente por la convocatoria electoral, como la elaboración de los presupuestos, por lo que toca ponerse manos a la obra. Otro de los retos urgentes de su equipo es la aplicación de las medidas que se derivan de la reforma laboral y que afectan a unos 700 investigadores de la USC contratados por obra y servicio.