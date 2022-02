Nadie sospecharía de él. Siempre bien vestido y arreglado, con cara de abuelo bonachón y con su mascarilla. Es su principal baza, el pasar inadvertido. Quien lo ve, jamás desconfiaría. Su disfraz es el de una persona mayor que sale de paseo.

Solo comete hurtos y sabe dónde está el límite de entrar o no en prisión

Aunque estuvo varias veces en prisión en cortos espacios de tiempo, casi siempre que lo detienen la Justicia se ve obligada a ponerlo en libertad porque sus fechorías no pasan de hurtos. Y lo que roba, no pasa de 400 euros, que es donde está el límite del delito leve. Jamás hizo daño a nadie ni se enfrentó con nadie. Tampoco accede a las casas rompiendo la puerta o la ventana —eso sería un robo con fuerza—. Lo que hace es buscar un hueco por el que entrar, buscar objetos de pequeño valor y desaparecer. La semana pasada un policía le preguntó por qué seguía robando. Él le respondió: «A mi edad, ya no voy a cambiar».