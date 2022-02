Los problemas de los contratos

La oposición expresó una visión más pesimista sobre el funcionamiento del plan defendido por Vázquez, por entender que se están produciendo «reiterados incumprimentos» en los contratos por parte de las empresas concesionarias. La socialista Patricia Otero consideró que los cambios impulsados por Infraestruturas no resuelven las necesidades de la ciudadanía, y pidió al Gobierno gallego que centre sus esfuerzos en reforzar la inspección «porque hai problemas en todas as comarcas», alertó, en parte motivados porque los pliegos de los contratos se ajustaron a las necesidades de las empresas, y no de los usuarios.

El diputado nacionalista Ríos Santomé también incidió en este aspecto al insinuar que la Xunta estaba inflando «con bombín» a un grupo empresarial que «ten collida a medida da Xunta». El Bloque también denunció problemas en la explotación de líneas, incumplimientos, ofertas excesivas y bajadas temerarias en varios servicios. Cree el BNG que este proyecto liderado por Vázquez ha acabado afectando a las pequeñas y medianas empresas del sector, a los trabajadores y los usuarios.