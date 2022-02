Más de un año de trabajos

Los que visiten la virgen gótica en el Museo das Peregrinaciones no la verán expuesta como fue concebida, es decir, incrustada en un muro. La directora explica que por sus más de 300 kilos de peso y por cuestiones de conservación, no era posible, pero sí se buscó una opción para poder apreciar todos sus detalles del inferior. Fue más de un año de trabajo desde que el 15 de junio del 2020 la talla llegó para su restauración. Fue una labor minuciosa. La pieza estuvo sumergida durante meses para evitar daños. Se retiraba una o dos horas para su restauración y, después, regresaba al agua. En la última fase, se realizó un secado controlado. ¿Se acerca a la imagen original? De las policromías no se halló ni rastro.

El presidente de Apatrigal, Carlos Fernández Coto, solicitó al conselleiro de Cultura que también se explique el proceso de los hallazgos para que el patrimonio cultural quede en manos públicas. Precisamente, Monterroso destaca el mérito del colectivo y la responsabilidad al alertar del descubrimiento de esta escultura gótica ya que se trata de una pieza de «indiscutible valor».