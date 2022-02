M.MORALEJO

«Ya tenemos todo preparado», comentaba el familiar de una de las víctimas del naufragio de nacionalidad peruana. Los allegados de los marineros ya han buscado asesoramiento legal para exigir que se depuren responsabilidades. El sábado realizaron una ofrenda floral en el puerto de Vigo en homenaje a todos los fallecidos y volvieron a señalar el sinsentido de haber seguido faenando en medio del temporal cuando otras embarcaciones no lo hicieron. Carlos Ordóñez, tío de William Arévalo, declaró: «Debería cuidarse a los marineros, pero vemos que los patrones arriesgan mucho y se debería investigar para llegar al fondo del caso, que se sepa todo lo que ha pasado para que esas vidas no se hayan perdido en vano». Algunos familiares llegarán desde Perú para recoger las pertenencias de los seres queridos que han perdido. Este domingo lo hace la prima de William Arévalo. «No sé si presentía su muerte, porque siempre me dijo que entregara sus cosas a su prima Carol», comentaba su amiga Jenny, con quien compartía piso. La embajada y el Concello de Vigo colaboran en todos los trámites.

La comunidad peruana vivió el sábado una jornada muy emotiva en el puerto de Vigo. Familiares de las víctimas arrojaron flores al mar después de una misa. Con ellos estuvieron el alcalde, Abel Caballero, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña, y el cónsul Joe Torre.