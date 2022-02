—En su carrera como experto en derecho marítimo, ¿ha visto muchos casos como este?

—El riesgo laboral en el mar es muy alto. Nuestro bufete tiene oficina en Vigo porque es un puerto pesquero de primer orden y es común que nos encontremos con casos de naufragios. En ese puerto operan empresas de muchos países.

—¿Cómo se actuará en caso de posibles responsabilidades?

—Habría que averiguar la causa del hundimiento. Desde luego, la maniobra de recoger las redes con olas es un riesgo importante. Es una hipótesis, pero va a ser difícil dar con la causa.

—¿Cuál es su mensaje a los afectados por el naufragio y a las autoridades?

—Recomiendo prudencia porque, es estos casos, es común acusar al armador de imprudencia porque no previó el mal tiempo. Hasta que no sepamos las causas, no es momento de depurar responsabilidades. Hay que respetar el luto de sus familias y dar las condolencias por su desgracia.