Toni Longueira

La Xunta adjudicó de forma definitiva, por 238 millones de euros, la gestión de las plantas del complejo medioambiental de Sogama. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el presidente de Sogama, Javier Domínguez, mantuvieron este martes una reunión con representantes de la UTE adjudicataria del contrato —Sociedad Gallega de Polímeros, Setec Building y Espina Obras Hidráulicas— para la gestión integral de las plantas de cogeneración y de termoeléctrica, además de instalaciones comunes del complejo. El contrato entrará en vigor el próximo 1 de febrero.

El objetivo es garantizar, conforme a las directrices europeas, la valorización energética de la parte no reciclable contenida en los residuos. De no operar estas plantas, los restos no recuperables a través da reciclaje, acabarían directamente en el vertedero.