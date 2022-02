Pese a todo, es una apasionada de su profesión. «Tengo muchas ganas de hacer cosas, me encanta estar en sala y escuchar a las partes. Me gusta que se expresen. Y también, el momento de elaborar una sentencia, examinar la jurisprudencia...». Y eso que cuando estudiaba ni siquiera se había planteado ser juez. Le atraía la cooperación internacional, y además nadie en su familia tiene relación con el Derecho. «Tenía la idea de un juez como alguien inalcanzable», afirma. Fue en el último año de la carrera cuando empezó a tener contacto con gente que preparaba judicatura. Ahí vi que se podía prestar un servicio público desde las instituciones.

«Y cuando empecé a trabajar en este juzgado de Vilagarcía me confirmé a mi misma que esto me gustaba mucho y que podía ser útil a la sociedad». Sobre aquella imagen distante que tenía del juez, opina que su generación «viene con otras ideas». Le gusta «pensar en el juez como alguien cercano, que está próximo a la sociedad, que es un ciudadano más». Para que ella estudiase, su familia hizo un sacrifico económico importante y ella tuvo un coste personal: «Renuncias a todo, amistades, a viajar... Fue duro, pero me compensó muchísimo».

Basalo fue administrador de fincas antes de ser juez. CARLOS CORTÉS

Esteban Basalo Moreno, juez único en chantada

«En juzgados únicos como el mío estás para todo»

El juez Esteban Basalo Moreno (Barcelona, 1976) recibe en su despacho. Es lunes a media mañana y apenas hay movimiento en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Chantada. Es un juzgado único. No hay más en el pueblo. También es único el juez. Bromea con eso: «Soy el sheriff del lugar, como me decía una compañera», aunque ha decidido vivir fuera del lugar de trabajo, en Coles. En su juzgado lleva de todo: «Este tipo de juzgados únicos tienen sus pros y sus contras. Evidentemente, estás para todo y tienes un sistema de guardias distinto, pero por mi forma de ser eso me va bien, porque siempre intento ser bastante resolutivo y muchas veces que me va mejor porque soy yo quien decide».

Aunque sea juez titular desde el 3 de enero, con Basalo la impresión es que lleva en esto mucho tiempo. Será porque fue cocinero antes que fraile. Opositó con 40 años, pero ya lo había intentado antes. Trabajó como administrador de fincas, como abogado, como profesor en una academia laboral... Hizo de todo. Pero un buen día le planteó a su mujer y a su hijo que quería intentarlo. Lo dejó todo y se puso a la tarea. Lo sacó rápido. Es su vocación: «Me apasiona ser juez, sobre todo porque das un servicio público». Y recuerda que cuando era administrador de fincas llevaba los conflictos de las comunidades de vecinos: «Pasé de pasar frío en un garaje discutiendo con vecinos a estar aquí sentado, en un ambiente de trabajo donde hay respeto. Se debate y se discuten los temas, pero en un escenario totalmente respetuoso. Esto es más fácil».

Como sus compañeros, asegura que hay demasiados asuntos en los juzgados: «Es una barbaridad. Todo se judicializa hasta límites extremos. Y eso provoca un elevado número de asuntos que hay que resolver». Su juzgado atiende de todo. En civil pueden llegar casos de acciones de bancos, de familia, de cláusulas suelo, de gananciales, de enterramientos o de incapacidades. Su partido judicial atiende a una población de 23.000 habitantes de Antas de Ulla, Carballedo, Chantada, Monterroso, Palas de Rei, Portomarín y Taboada.

El período previo, llamado de sustitución o refuerzo, lo pasó en Xinzo. Es crítico con esa fase: «Son nueve meses como juez titular bajo la supervisión del Tribunal Superior. Creo que esa fase no tiene sentido. Yo tuve la suerte de ir a un mixto y aprendí de todo, pero si te mandan a uno de cláusulas suelo solo ves eso. Para mí es contraproducente. Creo que la Escuela Judicial tendría que durar la mitad y que fuese más amplio el período de prácticas tuteladas porque donde aprendes es en el día a día».

En Chantada le llama la atención la cantidad de denuncias en relación con talas de árboles. «Aquí hay muchos problemas con los lindes que vienen por la vía penal como un delito de daños, pero en realidad son temas civiles», afirma. En el aspecto penal, lo que más investiga su juzgado son estafas, hurtos, quebrantamientos y violencia de género.

Basalo es muy organizado («necesito ese orden»), y ya negoció con la familia que tendrá que trabajar algunas tardes en casa para poner el trabajo al día: «Me marqué el mes de mayo para que los asuntos de este juzgado estén de mi mano».