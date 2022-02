¿Ucrania? No, el PP

No es la única guerra civil que desgarra al PP, le explican a Biden. En realidad los populares madrileños han oscilado entre guerras frías y calientes, sin llegar nunca a una paz duradera. La diferencia es que en las crisis anteriores había un santón en la retaguardia que salía de su retiro y ponía orden en la guardería, como hicieron Fraga y Aznar. Rajoy, mire usted, no cumple ese papel y de ahí que el presidente norteamericano no sepa a quien llamar para que, sin el envío de tropas, cesen las hostilidades en Madrid y pueda centrarse como es debido en Moscú y Kiev. Entre sus asesores no falta quien le señale al gobernador del estado de Galicia como única solución. ¿Galitzia? ¿Eso no está entre Polonia y Ucrania? Se lo aclaran y todo indica que intentará hablar con él durante estos días. A ver.

Los Ulises que no vuelven

En la cantiga que se conserva del trovador medieval Meendiño ya se refleja la ambivalencia del mar. A la altura de las isla de San Simón, la rapaza espera que llegue el amigo a través del océano y al tiempo se queja de su ferocidad diciendo: «Cercáronme as ondas, qué grandes son». Es un poema premonitorio que anticipa todas las futuras Penélopes gallegas que a lo largo de los siglos aguardarán el retorno de sus Ulises, imaginando también las olas grandes que en cualquier momento se los pueden arrebatar. Galicia y el mar: una relación grata e ingrata al mismo tiempo. Somos un país atracado y a punto de zarpar que tiene en el mar «ese camiño», en palabras de otro juglar llamado Celso Emilio. Nos nutre, nos propone una vía para alcanzar la libertad nos hace creer que el Atlántico es nuestro Mare Nostrum, pero también cobra un tributo cruel ante al que sólo cabe llorar. Frente estas tragedias para las que no cabe imaginar algo que pudiera haberlas evitado, lo ingleses hablan de Act of God para comprender lo incomprensible.