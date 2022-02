El presidente de la Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, y de la CCDR Norte, António Cunha, inauguró este viernes el encuentro Representaciones e Identidades na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, donde recordó los 900 años de historia de la identidad galaico portuguesa. «Esa identidade popular que resistiu ás fronteiras e aos avatares históricos de España e Portugal, ou dos reinos que os antecederon», afirmó Cunha. El presidente de la Eurorregión apuntó que «galegos e norteños interrelaciónanse diariamente, cruzando a fronteira máis permeable dos nosos países, a do río Miño». Insistió también en los numerosos proyectos europeos de cooperación, de toda índole, que se realizan en la Eurorregión y abogó porque «o norte luso poida ter en breve un modelo de autonomía rexional similar ao galego, que nos permitirá estreitar, aínda máis, devanditos lazos».

Nuno Almeida, director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, lanzó el reto de «avanzar por unha cooperación máis estruturada entre os 285 museos da Eurorrexión», advirtiendo que la Eurorregión «non é só economía e as infraestruturas físicas ou a colaboración en diferentes áreas de actividade senón os lazos únicos que nos unen desde hai séculos a máis de 6 millóns de persoas». Jesús Gamallo, director General de Relaciones Exteriores y con la UE de la Xunta de Galicia, destacó la identidad común de la Eurorregión: «Somos conscientes da nosa historia común e da necesidade de conservala».

Entre los ponentes destacan Elías Torres Feijoo, Rubén Lois y Ramón Villares de la USC; Xerardo Pereiro, Humberto Martins y Rolf Kemmler de la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Carlos Pazos de la Universidad del Minho; Carlos Nogueira y Alberto Pena de la Universidade de Vigo; Laura Castro, directora regional de Cultura del Norte de Portugal; Celina Pinto, del Museu dá Terra de Miranda; Fernando Seara, del Museu do Douro y Mário Pinto delMuseu do Pan e do Viño de Favaios (Alijó), César Llana, director del Museo Etnolóxico de Ribadavia y Manuel Villar, director del Museo do Pobo Galego. Las sesiones estuvieron coordinadas por el historiador Uxío Breogán, el museólogo Xosé Carlos Sierra, del Patronato del Museo do Pobo Galego, y Xosé Lago, secretario de la AECT de la Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.