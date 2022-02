El Centro de Atención ás Emerxencias de A Estrada rober amado

Los técnicos de salud —médicos sin especialidad— que reforzarán la atención primaria durante dos meses para aliviar las agendas de trabajo de los facultativos de familia no trabajarán en los propios centros de salud, como se preveía en un principio, sino que lo harán de forma centralizada en las instalaciones del Centro de Atención Integral ás Emerxencias, en el concello de A Estrada. Este lunes se incorporan los 14 primeros aunque la Consellería de Sanidade aseguró que se inscribieron en estas listas de contratación unos 150.

El motivo para centralizar el trabajo en A Estrada es, según el Sergas, que de esta manera podrán ayudar en los cupos —agendas de los médicos— que más lo necesiten. Sin embargo, antes de empezar ya ha habido bajas, y precisamente por este motivo, el centralizar los puestos de trabajo. Silvia Tomé, una joven graduada en Medicina de 27 años que acaba de realizar el examen mir, no se lo pensó dos veces y se anotó en esta lista con la intención de trabajar en el área de A Coruña. Y es que en la convocatoria del Diario Oficial de Galicia se especifica que «el ámbito territorial de inscripción en estas listas será autonómico, si bien las personas aspirantes podrán seleccionar aquel distrito o distritos en que soliciten prestar sus servicios con carácter preferente, de entre todos los que figuran en el anexo III».

Silvia se pregunta por qué había que elegir distrito si todos iban a trabajar en el mismo lugar, «nos mandan a todos a A Estrada cuando no era lo pactado, y nos avisaron el jueves para incorporarnos el lunes, barajé todas las opciones y no encontré solución». Esta médica sin especialidad no dispone de coche propio, pagar una pensión dos meses no le compensaría a nivel económico, y encontrar un piso le resultó imposible, porque hay que tener en cuenta que son dos meses de trabajo, no es una estancia larga. Al final, decidió renunciar: «He renunciado a un trabajo cuando no están los tiempos para eso pero no tengo manera de ir». La conexión A Coruña-A Estrada por tren y autobús tampoco era una alternativa factible para esta joven coruñesa, por lo que ha decidido no firmar. «Cuando me llamaron me quedé descolocada, si al menos nos avisasen con más tiempo, estaba convencidísima de que iba a ser en un centro de salud del distrito que elegimos», lamenta.