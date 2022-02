Xoán A. Soler

Xunta y universidades gallegas han firmado ya el convenio de aplicación del nuevo Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026, por el que las tres instituciones movilizarán 3.200 millones de euros en los próximos cinco años, de los que más de 2.400 serán aportados directamente por el Gobierno gallego y otros 720 serán recursos externos de convocatorias competitivas.

En el acto celebrado en el Gaiás, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, destacó la apuesta por la universidad, en el plan «máis ambicioso da historia das universidades galegas, co que damos garantía ás mesmas en materias como: a viabilidade financeira, a contratación do persoal ou para posicionar o sistema universitario galego dentro do europeo».

El plan, consensuado, y que en su momento aplaudieron los tres rectores, apuesta por la internacionalización, la investigación avanzada, la sostenibilidad y la docencia innovadora, marcas de identidad del sistema universitario gallego.