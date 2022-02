E CUIÑA

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha admitido a trámite el recurso del Consello Galego de Colexios Médicos contra la instrucción del Sergas que permite a los farmacéuticos de atención primaria renovar en situaciones excepcionales los tratamientos de los enfermos crónicos. La Consellería de Sanidade adoptó esta medida para reducir la carga de trabajo de los profesionales médicos, pero el Consello Galego entiende que esta instrucción invade competencias y por lo tanto ha recurrido al TSXG, que ya ha admitido el recurso. Desde la asesoría jurídica de los colegios afirman que se trata de un conflicto competencial pero además cuestionan que pueda utilizarse una simple instrucción para esta encomienda, «desde luego no es la vía, es un atajo».

Los médicos alegan contra la instrucción que permite prescribir a los farmacéuticos La voz

La instrucción pretende que si el paciente no tiene hueco en la agenda de su médico de familia en los dos próximos días se habilite una consulta con el farmacéutico, que podría renovar el tratamiento por un período no superior a seis meses, siempre que no haya una descompensación en su estado de salud. La prescripción, recuerdan los médicos, es una competencia que les corresponde por ley. El Consello Galego ha presentado el anuncio, y en el momento de hacer oficial la demanda verán si es procedente solicitar la paralización de la instrucción.