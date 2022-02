XOAN A. SOLER

El próximo lunes comienzan a trabajar en varios centros de salud gallegos los primeros médicos sin especialidad que ayudarán a reforzar la atención primaria. Esta medida se incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos del 2022, como una actuación «de carácter extraordinario e temporal» ante la falta de especialistas de familia.

Se trata de titulados en Medicina que no han hecho la especialidad o que no la tienen homologada -por ejemplo profesionales extranjeros- y que realizarían tareas de apoyo a los médicos de cabecera. Ya en la ley que acompaña a los Orzamentos se recogen sus funciones básicas, que serían las de «apoio na atención primaria nos ámbitos da xestión da incapacidade temporal, prevención da enfermidade ou calquera outro que demanden as necesidades da atención sanitaria e a protección da saúde».

El Sergas abrió una lista para que se inscribiesen todos los profesionales que cumplen los requisitos y se anotaron unos 150. Este lunes comenzarán a trabajar en torno a una docena en varios puntos de atención primaria, y se espera que poco a poco se vayan incorporando más. En principio estarán contratados solo dos meses. El objetivo es aliviar el trabajo de los médicos en esta sexta ola, sobre todo en lo que a trabajo burocrático se refiere. Y es que al no tener especialidad, estos profesionales no pueden realizar consultas con pacientes.