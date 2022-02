Sobre la dureza del mar, el armador cuyo barco participa en las labores de rescate argumenta que «cada uno elige lo que puede y lo que quiere y cada trabajo tiene su parte mala. Yo nunca sería minero y otro nunca sería marinero o del mar. Cada uno tiene que elegir lo que pueda y a veces no se puede elegir siquiera y tienes lo que te toca. Yo vivo la mar de toda la vida, he andado a la mar años, es un oficio que me ha gustado siempre y es el que conocemos, no hay más», concluye defendiendo un oficio duro pero que estima sobremanera, incluso cuando el mar se deja sentir como ahora con sucesos que hacen volver la vista a los que cada día arriesgan su vida para pescar.