Pablo Portabales

Lleva poco más de un año en A Coruña. «Nunca hasta ahora había vivido en una Ciudad Vieja. Por las tardes me encanta salir a pasear. Me sigue llamando la atención el sonido de las gaviotas», asegura. Es padre de dos hijos, una de 26 años que trabajaba en Ourense hasta que hace poco se quedó en el paro y un joven de 15 que vive en Madrid. «Con esa edad preferí no cambiarle de colegio», comenta. Su mujer se quedó con el menor aunque viene «en cuanto puede. A ella le entusiasman los edificios modernistas de la plaza de Lugo y San Andrés», confiesa. Tiene 57 años. «Me gusta correr, pero estoy recién operado de menisco y hago natación y bicicleta. Me salen muchas ideas practicando deporte por eso nunca voy con cascos. No comparto lo de correr con música», comenta este hombre que gano carreras de orientación y de saltos de paracaidismo en las Fuerzas Armadas.