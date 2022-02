¿Industrias? Sí, gracias

Si en el futuro se instaura un Día das Industrias Galegas, similar al que dedicamos a las Letras, la fecha idónea sería el 8 de febrero. El contenido podría ser parecido, con una fábrica homenajeada en diferentes actos cívicos y publicaciones varias que ensalcen la importancia de la actividad industrial para el bienestar del país. La elección de esa data se debe a lo ocurrido el pasado martes en el Parlamento, escenario frecuente de innumerables debates en los que la industria suele ser tratada como un jinete del Apocalipsis espoleado por la codicia. Tanto dentro como fuera de la Cámara los industrialistas, por así llamarlos, son igual que misioneros predicando una doctrina que produce el rechazo instintivo de tribus aferradas al ídolo del negacionismo industrial.

¿Qué pasó el 8 de febrero? Algo insólito que no encuentra precedentes en nuestra historia reciente. Los tres grupos apoyaron la instalación de una industria y no solo eso, sino que además marcaron una ubicación concreta: la provincia de Lugo. Aunque a ninguno de ellos se le ocurrió incluir un apéndice con la mención al marqués de Sargadelos, el acontecimiento parlamentario supone la rehabilitación solemne de esta víctima de los enemigos del progreso. Tras la destrucción de lo que fue el germen frustrado de nuestra revolución industrial, el prócer es linchado por las turbas otro mes de febrero de hace doscientos y pico años. Otra casualidad añadida es que se solicite que la multinacional Altri se aloje no muy lejos de donde tuvo lugar la tragedia.

De aquellos hechos arrancan dos ideas antagónicas que llegan hasta nuestros días. Frente a los herederos ideológicos del marqués que propugnan la industrialización, los continuadores de los oscurantistas de aquella época que primero rechazan todo proyecto industrial en las instituciones, en la calle e incluso parapetados en círculos académicos, para después clamar contra el paro. El balance de ese pulso solía ser favorable a los partidarios de una Galicia en la que cualquier iniciativa fabril era anatema. Prueba de ello es que buena parte de la industria existente procede del franquismo: del INI, de Pedro Barrié o del impulso a zonas que se llaman francas no por hacerle un guiño al dictador. Ni la antigua Astano, ni el viejo Citroën, ni lo que ahora es Alcoa, ni la central de As Pontes, superarían hoy el viacrucis formado por el enjambre de partidos, coordinadoras y plataformas que llevan un inmenso «Non» por bandera. De ahí la importancia de este 8 de febrero como hito digno de ser recordado mediante la instauración de un Día das Industrias Galegas. En manos queda la iniciativa del fabril y resiliente vicepresidente Conde que todavía estará saliendo de su asombro ante este milagro de Fátima. (Altri es portuguesa).