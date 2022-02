Las plataformas vecinales gallegas también ponen el centro de sus reclamaciones sobre las entidades bancarias y promotoras de viviendas. Como propietarios de un volumen notable —aunque no el mayoritario— de inmuebles sin uso o sin concluir, les exigen que pongan todos los medios y sistemas para tratar de evitar el asalto de esas viviendas que han asumido fruto de quiebras empresariales, impagos o cuyo remate no se ha llevado a cabo. Entienden que estas propiedades son un blanco fácil para las bandas organizadas que buscan viviendas vacías para facilitarlas a terceros a cambio de una cantidad fija o temporal mientras dure la okupación. «Sean o no de bancos, lo que traen es delincuencia al barrio, graves molestias a los demás vecinos, sobre todo a los ancianos», advierte Fernando Rois, que pide que no se justifiquen siquiera la entrada en las propiedades bancarias.

Plataformas de apoyo a los okupas difunden guías para usurpar viviendas y electricidad carlos punzón

«Si pides que los desalojen, que se actúe contra los okupas, eres un fascista, pero lo que vemos cada día en A Coruña es que la inmensa mayoría de las okupaciones no son por necesidad. Se hacen para delinquir, para vender droga, para trapichear, eso es así diga quien diga lo contrario», añade Alberto Pastoriza, líder de la plataforma surgida en Os Mallos y que sufrió en primera persona el intento de okupación del almacén de su negocio. «Infinidad de veces mueves todo para desalojarlos y van y te piden un par de días para buscar otra vivienda que okupar, o te dicen que les da igual porque ya tienen previsto okupar otra concreta. Esto no se acaba, se van de un sitio a otro, no se les pone fin», zanja Carmela Lavandeira.