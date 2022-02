El historiador Carlos Breixo pasea junto a una casa abandonada en una aldea de Ortigueira VÍTOR MEJUTO

Con la pandemia pasó algo en Galicia que llevaba años sin ocurrir. Decenas de concellos ubicados en zonas rurales aumentaron su censo. Hubo 125 municipios que incorporaron, al menos, un nuevo vecino. Y lo hizo mientras bajaba el censo en las nueve ciudades más pobladas de la comunidad. Crecían así ayuntamientos que acumulaban años perdiendo miembros en su padrón, como A Teixeira, Nogueira de Ramuín o A Veiga. Pero la lupa sobre el mapa demuestra que el declive demográfico que sufre Galicia se mantiene extendido por todo el territorio. Ya son 1.873 las aldeas sin habitantes, diez más que el año pasado. Hace veinte años, a comienzos del XXI, eran poco más de mil.

De un total de 30.377 núcleos registrados por el Instituto Galego de Estadística (IGE), 12.364 cuentan con diez o menos habitantes. El norte de la comunidad acumula el mayor número de aldeas vacías. En Ortigueira ya son 122 los núcleos sin habitantes, uno más que el año pasado. La cuenta se saldó con tres aldeas que dejaron de tener vecinos: Loureiro, Pereira y Foxo, que perdieron un residente cada una. Mientras, As Figueiras, As Naveiras y O Vilar sumaron 7 habitantes entre las tres. Hay otras 30 con riesgo a desaparecer, ya que mantienen una sola persona censada, y 136 (de un total de 321) con menos de diez vecinos. «Hai persoas que non falan con ninguén máis en todo o día», apunta Carlos Breixo, profesor y cronista oficial de Ortigueira.

Y es que la soledad es otra de las conclusiones que arroja la estadística difundida este viernes por el IGE. Hay 1.090 aldeas donde solo reside una persona y 1.250 con dos. En esa soledad de un único habitante hay mayoría de hombres, con 639 frente a 451 aldeas donde solo recibe al visitante una mujer.