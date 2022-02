Esto quiere decir que el tribunal de la Audiencia, que decidirá la pena que se le imponga a la acusada en caso de que el jurado popular la considere culpable, ya no tiene motivos para considerar que la acusada «no sabía lo que estaba haciendo mientras asfixiaba a su hija». A pesar de que esta psiquiatra llegó a decir que «pudo no reconocer siquiera a su hija aquella noche», se resistió a decir que la situación mental de Sandamil estaba «totalmente» desconectada de la realidad, y se mantuvo en una conclusión por la cual la madre «no tenía una certeza delirante», sino que «ella aceptaba que lo que pensaba podía no ser real y pertenecer solo a su imaginación».

En la mente de la presunta asesina: ¿Sufría un brote psicótico Ana Sandamil cuando murió Desirée? André S. Zapata

Negar una muerte es normal

El testimonio de, al menos, la mitad de los sanitarios que acudieron ayer a la Audiencia tampoco ayudó a la defensa, ya que todos, en mayor o menor medida, declararon que Sandamil «estaba entre la realidad y la irrealidad, pero en un estado totalmente vigil y consciente», como dijo una psiquiatra; o que «en una situación de duelo es común negarse a asumir que un ser querido ha fallecido», tal y como dijo la propia facultativa que le hizo el seguimiento a la madre de Desirée Leal.